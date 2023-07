Ninho : les chiffres fous de "NI" en 24H

Le prodige a encore frappé fort.

Avec aucun album sorti pendant l'année 2022, on peut dire que Ninho était attendu au tournant pour l'année 2023, et que les fans espéraient qu'il allait revenir avec un nouveau projet solide qui allait une fois de plus mettre tout le monde d'accord. On était donc impatients, après l'annonce de la tracklist de son nouvel album solo "NI", de pouvoir écouter à quoi ça ressemblait, du NI sauce 2023. Visiblement, de nombreuses personnes ont fait pareil, car les chiffres du projet sur les 24 premières heures d'exploitation sont affolants.

En effet, l'album est disponible depuis vendredi à 00h01. Et en un peu plus de 24 heures, le succès de l'album ne fait déjà plus aucun doute au vu des chiffres de streaming : selon plusieurs sources, on en est à 6 millions de streams juste sur Spotify. Mieux que ça, la totalité des titres de "NI" (17 morceaux au total) ont fait leur entrée dans les top 50 de Spotify, en France et en Belgique. Des chiffres qui placent Ninho devant Jul cette année, par exemple, sur les 24 premières heures, mais derrière Hamza pour le moment.

🚨 NINHO réalise 6M de streams en 24h sur Spotify France avec « NI » !



Vos premiers retours sur ce projet ? 💥 pic.twitter.com/Idzd1Gz7sL — Midi/Minuit (@midiminuit__) July 1, 2023

On était aussi curieux de voir comment allaient fonctionner les nombreuses collaborations internationales présentes sur l'album (Central Cee, Lil Baby, Omah Lay, ...). Et visiblement, les morceaux fonctionnent plutôt bien avec plus de 500 000 écoutes simplement pour le morceau "Blue Story", en feat avec Lil Baby. Encore une fois, Ninho a donc frappé très fort et ça ne semble pas près de s'arrêter.

TOUS les titres de « NI » de Ninho sont entrés dans le top 50 FRANCE & BELGIQUE !!



6 Millions de streams en 24h. Une dictature 🏆 pic.twitter.com/QkwtuzOHFD — Kultur (@Kulturlesite_) July 1, 2023