Ninho raconte son feat avec Lil Baby

Cette fois, les ricains ont respecté le bail.

Ninho continue de franchir les barrières, d'empiler les certifications et de faire tomber les records à chaque nouvelle sortie. A 27 ans, il avait déjà 6 mixtapes et trois véritables albums studio au compteur, avec des disques de platine à ne plus savoir quoi en faire. Désormais, il faudra rajouter encore un album au palmarès, puisque le 30 juin, le rappeur a sorti un tout nouvel album, intitulé sobrement "NI", son surnom officiel depuis quelques années déjà. Et avec ce projet, on attend de lui qu'il passe un niveau supplémentaire.

Notamment après l'annonce de la tracklist, qui comportait des noms de grandes stars internationales en featuring, comme Central Cee, Omah Lay, Ayra Starr, et aussi Lil Baby. Tout ça réuni sur un seul album, du jamais vu dans le rap français. Interviewé par Mehdi Maizi sur la chaîne Apple à l'occasion de la sortie de l'album, Ninho a dévoilé comment s'était déroulée cette collaboration avec la star d'Atlanta. Il révèle notamment que la mise en relation lui aurait coûté "un ptit billet", selon ses propres mots. Une connexion faite par des connaissances communes, des gens de l'entourage de Ninho connectés avec le milieu du rap à Atlanta, qui ont donc fait découvrir NI à Lil Baby.

Le rappeur américain a visiblement apprécié le travail, puisque Ninho n'avait demandé qu'un 8 mesures à l'artiste américain, qui a finalement renvoyé... une trentaine de mesures, rien que ça ! Un vrai professionnalisme de la part de Lil Baby, et peut-être une preuve qu'il respecte vraiment le rap français et la musique de Ninho. En tout cas, ça change des collabs habituelles avec les rappeurs US qui ont généralement tendance à prendre tout le monde de haut.