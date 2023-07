50 Cent annonce son ultime tournée mondiale

Pour se consacrer à d'autres activités.

On le savait déjà, 50 Cent débutera très bientôt une grande tournée mondiale pour célébrer les 20 ans de son mythique premier album "Get Rich or Die Tryin'". En revanche, ce que l'on ne savait pas et que Fifty vient d'annoncer, c'est que ce sera sa toute dernière tournée. En effet, le rappeur de New York explique dans une interview pour l'AFP qu'il souhaite pleinement se consacrer à d'autres activités, notamment le cinéma et la production.

"“Je ne pourrai plus le faire comme ça. Mes activités de producteur de films et shows TV ne me le permettent plus. Avec mes productions, je parle directement à mon public cible, je ne veux pas le perdre."

Il est vrai que depuis le début de sa carrière, 50 Cent n'a jamais caché son attrait pour le cinéma et l'acting. La série "Power" qu'il produit depuis près de 10 ans maintenant peut également en témoigner. De plus, il sera très bientôt à l'affiche du prochain film "Expendables 4" aux côtés de Sylvester Stallone, Megan Fox et Jason Statham. Comme quoi dans la musique comme dans le cinéma, Fif joue dans la cour des grands !

En bref, si vous n'avez toujours pas pris vos tickets pour cette tournée de Fifty, faites-le d'urgence car ce sera probablement votre toute dernière chance de le voir sur scène ! Pour rappel, il se produira à Nice le 21 octobre 2023, Strasbourg le 31 octobre, Nantes le 2 novembre et enfin, à Paris le 3 novembre.