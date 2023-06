50 Cent a un rôle dans "Expendables 4"

Et voici la bande-annonce.

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu 50 Cent au cinéma. Le voici de retour et pas dans n'importe quel film ! Il est en effet au casting du all-star des films d'actions "Expendables 4" dont la bande-annonce vient d'être dévoilé. Il jouera en compagnie de Megan Fox, Andy Garcia et Tony Jaa. Après une interruption de neuf ans, Stallone et son équipe sont de retour, prêts à affronter un groupe de terroristes en possession d'armes nucléaires qui pourraient déclencher la Troisième Guerre mondiale. Sortie attendue le 22 septembre.