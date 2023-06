Young Thug veut parler à Kanye West

"KANYE, RÉPONDS À CE PUTAIN DE TÉLÉPHONE" a-t-il écrit.

Young Thug, snobé par Kanye West ? Après avoir sorti un nouvel album baptisé "Business is Business" le 24 juin 2023, le rappeur originaire d'Atlanta - actuellement en prison dans l'attente du début de son procès dans l'affaire YSL RICO - a évoqué ses affaires avec plusieurs rappeurs US en story Instagram. Visiblement laissé en "Vu" par Kanye, l'interprète du titre "Trance" a interpellé l'ex-mari de Kim Kardashian en story, lui demandant d'enfin répondre à ses appels.

"KANYE, RÉPONDS À CE PUTAIN DE TÉLÉPHONE. IT'S BUSINESS", peut-on lire sur un fond noir uni.

Même chose sur Twitter. Énervé de ne pas avoir de nouvelles de Ye, King Slime a également tweeté un message à son intention. Histoire d'avoir (enfin) une réponse de Ye.

"Kanye n'a pas de Twitter mais d'une manière ou d'une autre, il verra ce Tweet." a-t-il écrit.

Young Thug demands call with Kanye West: "Answer the f-cking phone" https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/TiJL7ZjKpT — HipHopDX (@HipHopDX) June 25, 2023 Kanye doesn’t have a Twitter but somehow he’ll see this Tweet 💼 🤔 — Young Thug ひ (@youngthug) June 24, 2023

Pour rappel, l'album "Business is Business" est le premier album de Young Thug depuis la sortie de "Punk" en 2021. La tracklist de 15 morceaux est composée de Drake, Future et Travis Scott, entre autres, et a été annoncée seulement un jour avant sa sortie. La pochette en noir et blanc représente le patron d'YSL dans la salle d'audience, regardant vers la sortie, tandis que les autres personnes qui l'entourent, en costume, regardent vers la chaise du juge.

Le disque contient une chanson intitulée "Want Me Dead", dans laquelle le rappeur en difficulté semble s'en prendre à Saweetie. Des rumeurs vite démenties par le rappeur. "Son nom est Saweetie. J'ai dit sweetie #businessisbusiness", a-t-il écrit sur Twitter, "De plus, cette chanson a 6 ans".