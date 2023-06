6ix9ine sort un album... de reggaeton !

Pas sûR que ça suffise pour revenir au top.

6ix9ine est toujours dans le game, même si à vrai dire, plus grand monde ne semble en avoir quelque chose à faire... Il avait réussi à faire survivre sa carrière quelques mois, après être sorti de prison en ayant balancé tous ses anciens camarades (qui se comportaient assez mal avec lui, cependant). Mais il est rapidement devenu la risée du Web, du rap game et de tous ceux qui suivent cette musique de près ou de loin. Depuis l'échec commercial de "TattleTales", le rappeur troll semble vivre une longue descente aux enfers.

A tel point qu'il a d'ailleurs complètement abandonné le rap pour son nouvel album solo. Un projet qui s'intitule "Leyenda Viva", et qui est disponible partout depuis le 16 juin. Sur l'album, qui fait 11 titres, 6ix9ine ne chante qu'en espagnol, et surtout, les sonorités sont quasi-exclusivement du reggaeton, le genre musical numéro 1 en Amérique latine. On y retrouve quelques featurings, notamment avec Lenier, la star cubaine, mais pas beaucoup d'autres si on compare à ses prédéents projets.

On lui souhaite que cette nouvelle expérience se passe bien pour lui, histoire qu'il reste loin du rap game et des histoires d'egotrip et de clashs, qui lui ont fait beaucoup de mal. Si ça l'a propulsé sur le devant de la scène, ça a aussi précipité sa chute, et ça lui a même valu quelques agressions physiques bien réelles, comme lorsqu'il se faisait agressé et dépouillé à Los Angeles en Mars, alors qu'il se rendait à la salle de sport.