Nouvelle Ecole : War End et Coelho racontent les coulisses de l'émission

WarEnd avait été approché par la production sur Instagram.

Candidats dans la deuxième saison de "Nouvelle Ecole", WarEnd et Coelho ont évoqué leur participation à la série Netflix dans le podcast Mayr Radio. Enregistré avant la sortie de l'émission et sorti le jour de la bande-annonce, Coelho, accompagné de Loko et Otelo, et le rappeur toulousain né à Créteil (94) ont évoqué leur expérience avec les 26 autres candidats. Approché "par insta" alors qu'il travaillait comme "semi chef d’équipe dans un Carrefour City à Toulouse" , l'interprète du titre "Sans Nuances" a reçu un DM l'invitant à participer à l'émission.

"Avant de vraiment donner une réponse je regarde la saison 1 pour m’informer" confie le rappeur qui se décidé finalement à passer les auditions "devant le S" le 8 septembre à Marseille. "Je ne l’ai pas vu tout de suite parce qu’il y a toute une préparation, on a fait mon portrait" a-t-il raconté, indiquant que cette audition a duré approximativement "de 8h à 12h/13h".

Vient ensuite l'arrivée à Paris pour les heureux sélectionnés. "C’était marrant parce que tout de suite ça rend les choses réelles" confie le finaliste de la série. "J’étais venu avec Vadek mais au final la première personne que je croise dans l’hôtel c’est WarEnd" raconte Coelho, "T’arrives là-dedans et il faut qu’il y ait du contact, qu’il se passe quelque chose à l’écran et du coup ça force à aller parler". "Timide et introverti", il se force à aller parler aux autres candidats, notamment lors des longues "heures à attendre" ensemble.

"Humainement les gens se rendent pas compte mais quand tu arrives dans ce genre d’émission tu as toute ta vie perso où tu es en train de cravache (...) La présélection c’est vraiment un stress supplémentaire gratuit pour te faire arriver au même point que les autres" confie Coelho, "Plus t’attends, plus le stress monte, la fatigue arrive tu n’en peux plus, tu vois les gens qui partent, les gens qui restent". Une expérience inoubliable qui restera gravée dans la mémoire des deux candidats.

L'intégralité du podcast est disponible sur Spotify.