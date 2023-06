SCH se confie sur son morceau qu'il ne peut plus écouter

"La Nuit" reste encore trop difficile à entendre.

En interview pour un podcast sur Spotify, SCH est revenu sur un titre phare de sa carrière, le morceau "La Nuit", créé en hommage à son père. Un son qu’il n’arrive pas à écouter, encore aujourd’hui.

Ces derniers temps, le nom d’SCH est au cœur de l’actualité, mais principalement pour son rôle de juré dans Nouvelle école. Alors que le gagnant de la saison 2 a été dévoilé (et se retrouve déjà dans une polémique), le casting de la saison 3 vient, lui, de s’ouvrir. On ne sait pas encore si le S va rempiler pour une troisième saison, mais entre ça, son concert à l’AccorArena et la musique de manière générale, son emploi du temps semble bien chargé.

Cependant, l'interprète de "Dernière ligne droite" prend tout de même le temps de participer à des interviews, pour le plus grand bonheur de ses fans. S’il se confiait il y a quelques semaines à France Info sur le concert qu’il donnera prochainement au Vélodrôme de Marseille, pour le compte du podcast Backstory, il s’est exprimé sur un sujet beaucoup plus profond. Il est notamment revenu sur l’ensemble de sa carrière, composée de sept projets. Parmi eux, l’album "Deo Favente" (son troisième album), sorti en 2017, qui contient le morceau La Nuit. Une musique particulière et très personnelle pour le marseillais. En effet, ce titre rend hommage à son père décédé, dans un style musical qui s’éloigne un peu des habitudes du rappeur. Il explique pourquoi dans le podcast :

"C’est un morceau que je ne peux pas écouter. Depuis que je l’ai fait, j’ai dû l’écouter trois fois. Et je ne peux vraiment pas l’écouter. C’est pour lui, il est à lui. C’est par respect pour les disques qu’il m’a donné à écouter. Et aussi par respect pour ce que lui aimait. Je n’aurais pas pu faire de la trap en rendant un hommage comme "La nuit"".

On ne peut que comprendre l’émotion que doit lui procurer un morceau aussi poignant.