Jul efface encore un nouveau record

La puissance du J !

Alors qu'il sortira le 9 juin prochain son nouvel album "C'est quand qu'il s'éteint ?", Jul vient de battre son propre record. En effet, le rappeur marseillais cumule en ce moment plus de 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, une performance jusque-là jamais réalisée par un rappeur français. C'est d'ailleurs un record exceptionnel qu'il avait déjà eu l'occasion d'établir quelques mois plus tôt avec 7,8 millions de fidèles auditeurs, ou encore l'année dernière avec 5 millions.

Nouveau RECORD dépassé !



Jul compte plus de 8 000 000 d'auditeurs Spotify 🥇



Son précédent record était de 7.8M en janvier



Et ça 2 semaines avant la sortie de l'album, ça va PÉTER 💥 pic.twitter.com/ZLicO9pRpX — VENTES JUL (@ventes_jul) May 28, 2023

Ces chiffres spectaculaires sont à nouveau la parfaite illustration de la popularité constante de Jul. Il sait en plus très bien l'entretenir en sortant régulièrement de nouveaux projets, la plupart du temps à l'été et pendant l'hiver.

Plus remarquable encore, ce n'est pas le seul record récemment battu par le rappeur marseillais. Il y a quelques mois, Jul était notamment désigné rappeur le plus productif de l'histoire du rap français par le média RapMinerz. Selon eux, le J aurait 872 morceaux et 591 sons produits au compteur. Et là encore, c'est une performance qu'il ne cesse de battre au fil des semaines !

C'est en tout cas de très bonne augure pour son prochain album qui pose décidément une très bonne question : "C'est quand qu'il s'éteint ?".