Dr. Dre : la folle anecdote de X-Zibit

Ce n'est pas vraiment une nouvelle, Dr. Dre est un artiste particulièrement exigeant et le récent témoignage d'Xzibit nous le prouve une nouvelle fois. Invité dans l'émission Big Boy's Neighborhood, le rappeur de Détroit est revenu sur la création de son quatrième album "Man vs. Machine" sorti en 2002 et plus précisément du morceau "Multiply" en collaboration avec le regretté Nate Dogg. Présent lors de l'enregistrement, Dr. Dre se serait montré très pointilleux, obligeant Xzibit à réenregistrer l'intro de ses paroles près de 500 fois. Une anecdote que l'ancien présentateur de Pimp My Ride raconte avec beaucoup d'humour.

"Ça m'a pris environ deux à trois heures pour obtenir cette ligne. [...] "I been this way and I can’t stop". Je ne comprenais pas pourquoi ni où il voulait en venir, mais je ne me plaignais pas. Il était assis là avec moi patiemment et il me disait "Non, réessaie", "Non, réessaie", "Non, réessaie". [...] J'ai dû me défaire de ce que je voulais faire pour aller là où il me dirigeait, et c'est pour ça que les premières lignes de l'intro sonnent comme ça. [...] Je n'oublierais jamais ce moment. Même si j'ai la maladie d'Alzheimer, je m'en souviendrais toujours... "I been this way and I can't stop" !"