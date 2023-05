Dr. Dre : un de ses classiques désigné "meilleur beat de tous les temps"

Devant Biggie, Mobb Deep, Kanye, ...

Les débats autour des GOAT font toujours rage dans le rap, c'est ce qu fait aussi la richesse de cette musique. Et parmi les artistes qui sont fréquemment cités comme des tauliers de cette musique, on peut nommer Dr. Dre. L'homme à l'origine des beats incroyables de NWA, puis des carrières de Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, The Game (rien que ça...) savait aussi bien mettre le feu au micro que concocter une instrumentale qui deviendra un classique. Et cette semaine, c'est pour ses instrus que l'homme a été récompensé.

Rapcaviar, une des playlists Spotify rap les plus influentes dans le monde (en particulier aux USA) a en effet dressé une liste des meilleurs beats de Hip Hop de tous les temps. Et la compétition a évidemment été remportée par... Dr. Dre, grâce à son "Still D.R.E." dont les notes de piano n'ont pas pris une ride, presque 30 ans après sa sortie. Un morceau co-produit par Dre, Scott Storch et Mel-Man. Mais quand on jette un oeil au reste du classement, on a envie de tout se ré-écouter.

Car ce top 50 ne contient quasiment que des morceaux incroyables, en particulier ceux du top 10 dont le sbeats sont à chaque fois des masterpieces dans leurs domaines. On a droit à "Shook Ones Pt. 2" de Mobb Deep, l'incroyable "A Milli" de Lil Wayne, "Who Shot Ya" de Biggie, mais aussi "Still Tipin", de Mike Jones, véritable hymne du rap sudiste des années 2000. Bref, que du très très lourd, mais aussi des titres plus récents comme "Sicko Mode" de Travis Scott et Drake.

Si vous avez peur d'avoir raté quelques classiques ces dernières années, on vous invite fortement à aller écouter tous les sons de ce top 50. De vraies dingueries !