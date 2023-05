Machine Gun Kelly envoie un diss-track à Jack Harlow, "Renegade Freestyle"

Se faire plier par Eminem n'a pas suffi à Machine Gun Kelly. Celui-ci vient en effet de balancer un diss track contre Jack Harlow avec le "Renegade Freestyle" qui reprend la prod d'un morceau de Jay-Z et Eminem, "Renegade". À 1:22 du freestyle, Machine Gun Kelly a fait référence à "Jackman", qui se trouve être le titre du dernier album de Jack Harlow sorti le mois dernier. MGK n'a pas perdu de temps à retourner le nom et à l'utiliser pour clashé son homologue.

"I see why they call you Jackman/You jacked man’s whole swag, give Drake his flow back, man/I eat rappers like Pac Man/Must I regurgitate and show you who’s in my stomach from the last dance."