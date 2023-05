Un extrait de son dernier projet.

Bienvenue à la maison avec le nouveau clip de Jack Harlow, "They Don't Love It". En effet, dans cette vidéo, le rappeur de Louisville, Kentucky nous emmène dans son hood et nous présente sa ville natale. Il fait du stop à l'arrière d'une camionnette, se rend à la librairie Carmichael et dans quelques-unes de ses anciennes écoles.