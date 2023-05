Les Flammes : l'humoriste et comédienne Fadily Camara présentera la cérémonie

"Les Victoires de la musique" du rap à découvrir le 11 mai.

La cérémonie de récompense des meilleurs rappeurs français organisée par l'agence Yard et le média Booska-P se tiendra la 11 mai 2023 au théâtre du Châtelet à Paris. L'événement sera visible en direct dès 20h30 sur la chaîne YouTube de Booska-P, mais aussi sur 6Play et en différé sur W9 à partir de 23h. On sait qu'une diffusion sur Twitch est aussi prévue, elle sera annoncée prochainement. La maîtresse de cérémonie du programme a été révélé, ce sera l'humoriste Fadily Camara. La nouvelle a été faite sur Twitter avec un teaser plein d'humour où l'on voit la présentatrice réviser pour l'événement. Dans la vidéo, la jeune femme essaie d'apprendre par cœur les paroles de certains artistes nominés tels que : Kerchak, Gazo et Ronisia.

Maitresse de cérémonie oui, MC non : @FadilyCamara sera la première host des Flammes le 11 mai 2023.



L’évènement sera diffusé à 20h30 sur la chaîne YouTube de @booska_p, en simultanée sur @6play, et à partir de 23h sur @W9. Une diffusion sur Twitch sera annoncée prochainement. pic.twitter.com/XvC3hvVn3u — Les Flammes (@LesFlammes2023) May 2, 2023

Pour rappel, Tiakola, avec huit nominations, est le favori des Flammes. Il est suivi de près par Damso qui a obtenu cinq nominations. La cérémonie récompensera aussi les artistes féminins avec, en tête, Ronisia avec trois nominations suivie par Aya Nakamura. Les nouvelles voix du rap féminin seront aussi présentes comme mademoiselle lou, Maureen et Lala &ce.

D'après vous, qui gagnera le titre des Flammes du rap français ? La réponse le 11 mai 2023.