Drake et The Weeknd : une IA créé un feat qui devient viral

Le titre "Heart on My Sleeve" a déjà été écouté plus de 9 millions de fois sur TikTok.

La relation houleuse entre The Weeknd et Selena Gomez est mentionnée dans les paroles...

C'est LE nouveau son à écouter ! Un duo entre Drake et The Weeknd baptisé "Heart on My Sleeve" vient d'être dévoilé sur les réseaux sociaux. Déjà écouté plus de 9 millions de fois sur TikTok, ce tube est vite devenu le gros succès du moment. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout d'une nouvelle collaboration entre les deux artistes mais bien d'un morceau généré par l'intelligence artificielle. Un buzz qui fait donc un peu grincer des dents l'industrie musicale qui voit forcément d'un très mauvais oeil l'utilisation de ce type de technologie. À l'heure actuelle, ce titre est également disponible sur Spotify, mais on doute que cela restera le cas très longtemps.

Fait très étonnant dans ce morceau, les paroles générées pour ce titre ont évoqué la relation amoureuse entre Selena Gomez et Abel et l'histoire d'amour très toxique entre la chanteuse et Justin Bieber. Pour rappel, The Weeknd était resté 10 mois en couple avec l'interprète de "Good For You" avant qu'elle ne retombe finalement dans les bras de son ex Justin. Un crève-coeur pour l'auteur de "Starboy" qui avait d'ailleurs évoqué cette rupture douloureuse dans ses titres "Call Out My Name" et "Save Your Tears".

"Je t'ai dit, bébé, que je ne sentais rien, mais je t'ai menti. J'ai failli couper une partie de moi pour te sauver la vie. Je suppose que ce n'était qu'une amourette jusqu'à ce que tu prennes ta décision. Tu m'as fait perdre mon temps." chantait l'artiste.

Une histoire qui a donc énormément compté pour lui malgré le fait qu'il ait eu l'impression d'avoir été la relation "pansement" de Selena. L'IA semble l'avoir bien compris puisque dans "Heart on My Sleeve", elle évoque cette séparation qui date pourtant de 2017 et ce trio amoureux.

"Je suis venu avec mon ex Selena pour faire de la figuration face à Justin Bieber, la fièvre n'est toujours pas partie" peut-on entendre dans ce titre.

AI generated Drake & The Weeknd song.



We are so fucked. pic.twitter.com/Agwd4skLQP — Barstool Sports (@barstoolsports) April 16, 2023

"C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase AI", a récemment confié Drake dans une story Instagram. Pour le moment, The Weeknd n'a pas réagi (mais on doute qu'il le fasse...)