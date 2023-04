Drake : découvrez son nouveau titre "Search & Rescue"

La polémique couve...

Avant même sa sortie, le nouveau morceau de Drake faisait polémique. En reprenant des voix de Kim Kardashian dans son émission de téléréalité, il était accusé de vouloir reprendre son beef avec Kanye West. De quoi assurer une écoute maximale à la réception du morceau. Celui-ci vient de sortir et force est de constater qu'il pourrait bien y avoir polémique. En effet, Drizzy explique qu'il en a terminé avec sa vie de célibataire et qu'il est prêt à se poser à condition de trouver "la bonne". Evidemment, tout le monde y a vu une allusion à Kim K et à son couple avec Kanye West... D'autant qu'aux Etats-Unis, la rumeur veut que la femme sur la pochette soit justement l'ex-femme de Ye....