Tyga pense que Lil Wayne et Eminem sont les GOAT

Tyga a indiqué que Lil Wayne et Eminem sont les "meilleurs rappeurs de tous les temps".

Selon Tyga, Lil Wayne et Eminem sont les rois du game. Le rappeur a même confié sur Twitter qu'il étaient les "meilleurs rappeurs de tous les temps" soulignant leurs nombreuses qualités : "jeux de mots lyriques, livraison, flow, poches, originalité, brut, intentionnel, clarté, influence générationnelle". Ce n'est pas la première fois que l'interprète du titre "Ibiza" complimente The Slim Shady puisqu'il avait déjà rendu hommage à son style (vestimentaire cette fois) dans le clip "My Band" avec D12 mais aussi dans la vidéo "Ay Caramba" sortie en 2022.

Lil Wayne & Eminem are the best rappers of all time! Lyrical word play , delivery, flow ,pockets, originality , raw, intentional , clarity, generational influence. — T-Raww (@Tyga) March 24, 2023

Le tweet de Tyga intervient un peu plus d'un mois après que la liste des plus grands rappeurs de tous les temps établie par Billboard ait suscité un énorme débat. Wayne figurait à la septième place de la liste, tandis qu'Eminem occupait la cinquième place, au grand dam de Melle Mel, qui avait suggéré qu'il n'occupait cette place que parce qu'il était blanc. "Il est évident que c'est un rappeur compétent", avait-elle déclaré, "Si Eminem était un autre n***a comme nous tous, serait-il dans le Top 5 de cette liste alors qu'un n***a qui pourrait rimer aussi bien que lui a 35 ans ?". Interviewé par Art Of Dialogue, le rappeur Melle Mel, qui occupait la 48e place sur la liste susmentionnée, a également déclaré : "Si on parle de ventes, il en a vendu plus que tout le monde. Si on parle de style de rimes, il a un style de rimes. Mais il est blanc. Il est blanc !".

Concernant Lil Wayne, ce n'est pas mieux puisque l'inteprète du titre "White Lines" pense qu'il ne doit son talent... qu'à l'autotune !

"Si sa voix est sur autotune, est-ce que quelque chose n'allait pas avec sa voix pour qu'ils mettent l'autotune sur sa voix ? Ou est-ce juste quelque chose qu'ils ont fait en studio pour lui donner ce côté brut ? Mais comment le savoir ? Les gens ne connaissent même pas sa vraie voix" a-t-il déclaré.

Côté rappeuses, pour Tyga le choix est vite fait ! C'est Nicki Minaj qui remporte la palme. "Nicki est la meilleure rappeuse de tous les temps, personne ne s'en approche ! Jeu de mots, punchlines, livraison, poches, sélection de rythmes, créativité" a-t-il écrit sur Twitter.

Nicki is the best female rapper of all time no one comes close! World play , punchlines , delivery, pockets , beat selection, creativity. Inflictions. — T-Raww (@Tyga) March 29, 2023

Pour rappel selon le classement Billboard, Jay-Z était en première place suivi de Kendrick Lamar et de Nas. Des choix totalement différents de ceux de Tyga donc.