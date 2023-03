Nicki Minaj surprend avec "Red Ruby Da Sleeze"

La Queen is back !

Nicki Minaj ne sort pas souvent de morceaux mais quand elle le fait, c'est toujours pour taper juste. C'est encore une fois le cas avec "Red Ruby Da Sleeze". Bon, évidemment, si on veut ergoter un peu, elle ne prend pas de gros risque en basant sa musique sur le riddim iconique "Diwali". Mais, force est de reconnaître qu'elle en fait quelque chose de nouveau et arrive à le renouveler alors qu'on l'a entendu partout. Rien que pour ça, on peut que se féliciter du retour de la Queen.