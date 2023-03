Snoop Dogg accueilli en Ecosse par "Still D.R.E" joué à la cornemuse !

Snoop Dogg a débarqué en Ecosse dans le cadre de sa tournée "I Wanna Thank Me"

Le rappeur a dansé sur le tarmac en Ecosse sur le son d'une cornemuse.

Une arrivée en fanfare ! Tout juste arrivé avec son jet en Écosse, Snoop Dogg a débarqué de son avion avec un comité d'accueil très spécial. Sur le tarmac, un écossais a joué le titre "Still D.R.E." avec une cornemuse pour souhaiter la bienvenue au rappeur de 51 ans. Flatté par tant d'attentions, l'artiste a alors commencé à danser face au musicien en kilt, tournant sur lui-même et reprenant avec entrain le rythme et le flow de l'instrument à musique. Fan des tonalités (et sûrement du souffle ?) de l'écossais, l'acolyte de Dr Dre a ensuite pris sa camionnette en prenant soin de lui faire un check avant de partir. Qui sait, l'interprète du titre "Drop It Like It's Hot" reprendra peut-être des sons de cornemuse pour un prochain titre ?

Snoop Dogg got greeted by a bagpipe cover of “Still D.R.E.” when he arrived in Scotland 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GinWVoKXy0

— XXL Magazine (@XXL) March 16, 2023

Pour rappel, le leader de Death Row Records a atterri en Ecosse le 16 mars 2023 dans le cadre de sa tournée "I Wanna Thank Me" (reportée précédemment à cause du COVID).

La légende du rap de la côte ouest, qui possède désormais le label Death Row Records, sera le 25 mars prochain en France pour un concert exclusif à l'Accor Arena. Fier d'avoir pu acquérir le label, il avait déclaré au moment de son acquisition en février 2022 : "Je suis ravi et reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'acquérir la marque iconique et culturellement significative Death Row Records, qui a une immense valeur future inexploitée (...) Je me sens bien de posséder le label dont j'ai fait partie au début de ma carrière et dont j'ai été l'un des membres fondateurs. C'est un moment extrêmement important pour moi".