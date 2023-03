De la Soul : la discographie enfin disponible en streaming

Les albums du groupe mythique sont sur les plateformes de stream.

Ils ont été un des emblèmes de l'âge d'or du Rap US. Le groupe De La Soul fait définitivement partie de ce qui se faisait de mieux en matière de rap à l'époque, lorsqu'ils débarquent en 1989 avec leur premier album pour tout casser. Ils ont porté bien haut les couleurs de New-York, bien avant Nas, Biggie et même le Wu-Tang Clan. Au final, plus de 30 ans après le début de leur carrière, on peut dire qu'ils ont marqué l'histoire de la musique avec au total une dizaine d'albums dans leur discographie.

Une discographie à laquelle on n'avait malheureusement pas accès, jusqu'à il y a peu. Sauf si vous avez acheté les CD ou les Maxis à l'époque, impossible d'écouter par exemple De La Soul sur les plateformes de streaming. En tout cas, impossible pour les 6 albums sortis chez Tommy Boy Records, jusqu'à aujourd'hui. Le label a depuis été racheté par Reservoir Media, et ils viennent de mettre à disposition des plateformes les 6 projets de De La Soul.

Triste coïncidence et ironie de la vie, cette actualité intervient quelques semaines à peine après la mort de Trugoy The Dove, membre du groupe depuis la création. Une actu qui vient évidemment endeuiller le groupe et tous leurs fans. On espère qu'ils seront nombreux à tenter de noyer leur peine grâce à ce nouvel accès à la musique de De La Soul, remplie de vibes positives et d'émotions fortes. Mais quelle tristesse que Trugoy ne puisse pas profiter de ce tout nouvel élan pour leur musique, qui peinait à toucher les jeunes générations à cause du fait qu'elle n'était pas sur les plateformes...