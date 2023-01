De La Soul : leur catalogue va enfin rejoindre les plateformes de streaming !

Ce sera effectif d'ici quelques semaines.

C'est une nouvelle que l'on n'attendait plus ! Après de nombreux problèmes de droits dont le groupe a eu du mal à se défaire, c'est désormais officiel : les six premiers albums de De la Soul seront disponibles sur les plateformes de streaming dès le 3 mars prochain.

Après Aalyiah il y a deux ans, c'est cette fois au tour de De La Soul de pouvoir enfin partager leur belle discographie sur les plateformes. Pourtant, leur carrière dure depuis plus de 35 ans. Mais jusque-là, le trio n'avait jamais réussi à trouver un accord pour la diffusion de leurs oeuvres.

Parmi les albums que l'on pourra retrouver dès début mars, on retrouve notamment leur premier opus "3 Feet High and Rising" sorti en 1989, mais aussi "De La Soul Is Dead", ou encore "Stakes is High". Cette belle annonce a été faite sur Instagram, via une jolie vidéo en collaboration avec Spotify ainsi qu'un communiqué.

"On n'arrive pas à croire que ce jour soit enfin arrivé, et nous sommes impatients de pouvoir partager notre musique avec nos fans, anciens et nouveaux."

Rendez-vous donc le 3 mars pour pouvoir (re)découvrir les nombreux classiques de De La Soul, une belle consolation après la suppression récente de tous les albums de Death Row. Cette date n'a d'ailleurs pas été choisie par hasard, puisqu'elle marquera aussi le 34e anniversaire de leur tout premier album. Le symbole est fort !

Et ce n'est pas tout. Pour célébrer cette bonne nouvelle, le trio de Long Island sortiront le 13 janvier prochain leur incontournable single "The Magic Number" en vinyle et cassette. Une édition collector qui devrait réjouir plus d'un de leurs nombreux fans de la première heure !