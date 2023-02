De La Soul : Maseo brise le silence après la mort de Trugoy The Dove

La douleur est palpable...

Un des membres du groupe De La Soul, touché par la mort de son ami Trugoy The Dove, décédé à l'âge de 54 ans le 12 février, est sorti du silence pour exprimer sa peine. C'est en effet, Maseo que l'on connaît aussi sous le nom de Plug Three qui a posté d'émouvants messages sur les réseaux sociaux pour pleurer la mort de son frère. Le rappeur, producteur et DJ a fait un voyage dans le passé en partageant une photo sur laquelle on voit De La Soul signer son premier contrat avec Tommy Boy Records à la fin des années 1980. Le producteur Prince Paul, qui a produit les trois premiers albums du trio, et le fondateur de Tommy Boy Tom Silverman ainsi que la présidente du label Monica Lynch figurent également sur la photo.