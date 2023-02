Kanye West : "Ye" élu le pire album des artistes brillants par Rolling Stone

Pas sûr qu'il affiche fièrement cette nouvelle distinction...

Depuis le début de sa carrière, Kanye West a collecté pas mal de récompenses, dont 24 Grammy Awards. En revanche depuis le début de l'année, les quelques distinctions que reçoit Ye ne sont pas forcément très honorables. Car après avoir été nommé antisémite de l'année, son album "Ye" vient cette fois d'être classé pire album des artistes brillants par le magazine Rolling Stone. Et la justification du magazine est plutôt claire : cet album sorti en 2018 représente un tournant dans la carrière de Kanye West, mais pas forcément dans le bon sens.

"[Cet album 'Ye'] a marqué le début de l'effondrement artistique et personnel le plus désastreux de l'histoire de la musique populaire. En seulement 23 minutes, l'album chaotique, à moitié terminé a été enregistré dans le Wyoming, juste au moment où il a dit à TMZ que l'esclavage était un 'choix'. [...] Les scandales de Kanye en 2018 semble presque dépassés par rapport à ses problèmes récents, mais il n'a jamais rendu de musique moins énergique que celle-ci."

Dans ce classement, Kanye West devance de loin d'autres rappeurs comme Lil Wayne, classé 24ème avec son album "Rebirth" sorti en 2010, ou encore Outkast et leur projet "Idlewild" que l'on retrouve à la 46ème place. Pour le moment, aucun des artistes concernés n'a réagi à ce classement.

Cette distinction s'accompagne aussi d'une autre annonce, celle de la sortie prochaine d'un documentaire sur le rappeur de Chicago intitulé "We Need to Talk About Kanye". Ce film devrait se focaliser sur les récentes frasques de Ye, et sortira prochainement sur la BBC.