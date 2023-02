Jul aurait dû poser avec Aya Nakamura sur "Doudou" !

Alors celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Nos confrères de Raplume viennent de dévoiler publiquement que Jul aurait dû poser avec Aya Nakamura sur un des plus gros tubes de la chanteuse, "Doudou", extrait sonore à l'appui. Une sacrée révélation. Pour cela, le média publie sur Twitter un extrait du couplet du Marseillais sur la prod de "Doudou".

🚨🚨JUL devait être en featuring avec AYA NAKAMURA sur le morceau « Doudou » !



Alors, on n'a pas trouvé d'où venait l'information mais il s'agit clairement d'une séance de questions et réponses sur Instagram. Après vérification, il ne s'agit pas d'Aya Nakamura en personne. Toujours est-il que cette source est particulièrement bien informée car il y a une preuve à l'appui. Un extrait sonore d'une trentaine de seconds dans lequel on entend Jul poser sur le morceau qui est devenu un des plus grands tubes de la chanteuse. A priori, c'était prévu mais des problèmes de timing ont mis à mal cette excellente idée. Bien sûr, Aya n'a pas eu besoin de l'OVNI pour que le morceau devienne un hit mais imaginez l'impact du titre avec un couplet du J ? Cela aurait été absolument énorme !

Sous l'information, les réactions sont partagées entre ceux qui pensent que "Doudou" aurait pris une dimension encore plus importante avec la participation du Marseillais et ceux qui préfèrent que le J n'ait pas posé dessus de peur qu'il gâche un titre imparable.