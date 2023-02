SCH et JUL cités à l'Assemblée dans le débat sur la réforme des retraites

Ils ont été cités par un député La France Insoumise.

Politique et rap ne font pas forcément bon ménage. Les hommes politiques n'aiment pas les rappeurs qui le leur rendent bien. Si le rap a toujours eu des propos politiques et sociaux en tant qu'observateur avisé de la société, cela n'a jamais été guère plus loin. Assassin disait dans "L'Etat assassine" : "Je ne vote pas, leur politique institutionnelle ne m'intéresse pas". Et ce n'est pas quelques candidats à la présidentielle qui essaient d'attirer des rappeurs qui vont faire évoluer la chose, surtout quand c'est Sarkozy et Doc Gynéco... Mais qu'un député La France Insoumise cite SCH et JUL (même avec quelques approximations) à l'Assemblée nationale durant le débat sur les retraites, c'est quand même particulièrement nouveau et c'est aussi la preuve qui montre à quel point le rap est entré profondément dans la société française.

Le député LFI François Piquemal a donc "piqué" les paroles des deux Marseillais pour illustrer le travail et "la pénibilité des anciens". Le député insoumis de Haute-Garonne s'est appuyé sur leurs lyrics pour illustrer ce qu'il disait à la tribune lors du débat sur la réforme des retraites comme l'ont très bien noté nos camarades de Raplume.

"Je vous invite à écouter un rappeur comme SCH qui décrit souvent les conditions pénibles qu'a vécues son père", Avant de citer une phrase de son titre "Champs-Élysées", "qui a tout son sens", dans les discussions : "il dit "se lever pour 1200 euros, c'est indécent ("insultant" en réalité mais c'est un détail)..."

Il conclut en citant JUL :

"Personne ne veut soulever des palettes, tout le monde veut sa retraite'".

Bon, là encore, ce n'est pas tout à fait les paroles exactes mais le coeur y est et c'est le principal.

(Jul dit en effet dans le morceau "Alors La zone" : "personne veut soulever des palettes" et ne parle pas du tout des retraites, mais tout le monde aura compris...)