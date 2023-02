Niro sur les coulisses de son Colors : "j'ai dû faire 50, 53 prises"

Le rappeur dévoile l'envers du décor.

L'exercice du live en rap est assez compliqué. Si on pense immédiatement aux freestyles de certains artistes qui sortent "naturellement", la plupart du temps, un live représente beaucoup de préparation, de tentatives avant d'être satisfait. Niro, qui a toujours été très exigeant avec la qualité de sa musique, en est le parfait exemple. Le rappeur de Blois vient à peine de dévoiler son tout nouvel album "Taulier", sorti le 10 février. Un projet dont les fans de rap connaissaient déjà un titre : "Papa fait le pitre".

C'est le titre du morceau que le rappeur avait interprété en live chez Colors il y a plusieurs semaines, et ça avait fait beaucoup de bruit. Et si on connaît tous les facilités de Niro au micro, l'exercice du live chez Colors s'est révélé assez compliqué, comme l'explique le rappeur lui-même. Interviewé par Booska-P, il a dévoilé les coulisses de ce beau moment de rap. "J’ai du faire 50, 53 prises" affirme le rappeur.

Un chiffre qui peut paraître étonnant, mais pour un live Colors, chaque détail compte, de la paire de sneakers jusqu'à la diction, les vêtements et tout le reste. Le rappeur a notamment été assez dérangé par sa veste Palm Angels x Moncler portée pendant le live : "elle était pleine de fibres et de je ne sais pas quoi donc il y avait des frottements à chaque fois que je bougeais" explique Niro, qui a donc dû recommencer sa prise plusieurs fois. Des détails auxquels on ne pense pas forcément, mais qui font toute la différence sur le rendu des vidéos Colors.