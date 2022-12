Avec son titre "Papa Fait le Pitre".

Après un an et demi de discrétion, c'est un Niro plein de sagesse qui parle de respect, de succès et de rap dans ce long Colors Show. Plus de 5 minutes de kickage, cigare à la main, il impose son style et son charisme. C'est propre et fait avec une aisance insolente. L'écriture est impeccable, triste et déterminé, la prod sublime le tout. Une belle performance rap qui mettra tout le monde d'accord. À écouter attentivement.