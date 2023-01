"L'annonce du Taulier" Niro !

Il revient pour teaser son nouvel album "Taulier" qui sortira en février 2023.

C'est une courte vidéo de 1min51 qui sert de teaser pour le prochain album de Niro "Taulier" qui sortira en Février. Après une certaine attente pleine de suspens, saupoudrées par-ci et là d'un clip en décembre "Papa Fait le pitre" et de vidéos sur ses réseaux, Niro l'annonce enfin.

Dans cette vidéo intitulée "L'annonce du Taulier", on découvre le tracklisting de son projet. Le tout sur fond de cinéma de gangsters qui mélange western, mafia et street. La liste des invités fait tout autant plaisir que l'annonce. On pourra retrouver TIG, Sopfiane Pamart, Tayc, ElGrandetoto, Niska et Alpha Wann ! Rien que ça...