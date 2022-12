Booba attaque Maes

Et le tacle sur sa suppression de l’album de SDM.

Décidément, tous les sujets se prêtent au clash en ce qui concerne le conflit qui oppose Booba et Maes. Le dernier en date ? L’album de SDM et l’absence du Sevranais sur celui-ci.

La guerre continue de faire rage entre les deux anciens amis. Si elles prenaient de larges proportions il y a peu de temps, les attaques se sont légèrement calmées, sans pour autant s’arrêter. En effet, le Duc se moquait du train de vie de Maes il y a quelques jours et ce dernier, (en plus de lui répondre sur les réseaux) l’a provoqué en s’affichant fièrement au showcase de Rohff. La situation n’a donc visiblement pas évolué et visiblement, tous les sujets se prêtent au clash.

Cependant, il y en a quand même un qui revient régulièrement, la musique. On se souvient encore de leur conflit concernant la sortie du titre "Pablo" il y a quelques mois. Néanmoins, aujourd’hui c’est vis-à-vis de divers artistes de 92i records que les deux s’embrouillent. En effet, l’interprète de "Fetty Wap" a d’abord attaqué Sicario (et Booba), en affirmant détenir son album. Il disait : "Sinon j’ai son album, il est tuba !! heureusement qu’il te reste SDM…mais plus pour longtemps".

Une affirmation qui a fait immédiatement réagir le Duc qui s’est moqué de l’éviction de Maes de l’album "Lien du 100" de SDM. Selon Booba, une collaboration entre Maes et SDM devait normalement apparaître sur le projet, qui a fait un très bon démarrage, mais le sevranais aurait été retiré de l’opus. Green Montana l’aurait remplacé sur le titre "Nwar sur Nwar". B2O affirmait sur Twitter :

"Georgey c’est vrai que tu as été viré de l’album d’SDM à cause de tes propos racistes envers les noirs dont nous sommes tous au courant ? Raconte nous. D’abord, c’est mieux ainsi , il t’avait lavé sur le son ! Qui veut un extrait ?".

Georgey c'est vrai que tu as été viré de l'album d'SDM à cause de tes propos racistes envers les noirs dont nous sommes tous au courant? Raconte nous. D'abord c'est mieux ainsi y t'avais lavé sur le son! Qui veut un extrait? 👀 pic.twitter.com/WB5iA8hCQs — Booba (@booba) December 8, 2022

Comme quoi, il s’en passe des choses en studio et en privé. Du moins privé, pas pour très longtemps connaissant Maes et Booba.