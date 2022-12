Lil Nas X bat un nouveau record avec "Old Town Road" !

C'est historique !

Il a récupéré son trône ! Au début du mois, Lil Nas X avait perdu son record du morceau le plus certifié de l'histoire de la musique américaine, dépassé par Post Malone et Swae Lee avec leur titre "Sunflower" extrait de la bande originale de Spiderman. Mais il ne lui aura finalement pas fallu longtemps avant de récupérer son titre, ou du moins s'aligner avec Posty. En effet, le morceau "Old Town Road" de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus vient d'obtenir son 17e single de platine, soit l'équivalent de 17 millions de ventes et streams, exactement comme "Sunflower". Une performance rare aux Etats-Unis.

Sorti en 2018 en tant que tout premier single de Lil Nas X, "Old Town Road" avait directement battu des records. En juillet 2019, il était devenu le morceau à avoir passé le plus de temps en tête du Billboard américain, dépassant le record précédemment établi par Mariah Carey et Luis Fonsi. Plus tard dans la même année, le morceau était devenu le plus rapide de l'histoire à atteindre la certification diamant, avant de dépasser le milliard de vues sur YouTube.

Bref, "Old Town Road" est encore et toujours le morceau de tous les records, et sûrement pour très longtemps encore...