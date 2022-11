Post Malone bat un record historique avec le titre "Sunflower"

Record battu pour Post Malone et Swae Lee !

Il détrône Lil Nas X.

C'est historique ! Avec leur titre "Sunflower", Post Malone et Swae Lee viennent d'établir le record du morceau le plus certifié de toute l'histoire de la musique américaine.

Actuellement en tournée aux Etats-Unis, Post Malone a fait rentrer l'un de ses titres dans l'histoire. En effet, son morceau "Sunflower" en collaboration avec Swae Lee cumule aujourd'hui plus de 17 millions de ventes et streams, l'équivalent de 17 singles de platine. Ils dépassent donc Lil Nas X, qui détenait jusque là ce record grâce à son remix d'"Old Town Road" en collaboration avec Billy Ray Cyrus.

Sorti en 2018 sur la bande originale du dessin-animé "Spiderman : Into The Spider-Verse" puis sur "Hollywood's Bleeding", le troisième album de Post Malone, "Sunflower" était rapidement devenu un véritable hit aux Etats-Unis. Le morceau avait même été nominé aux 62e Grammy Awards de 2020, dans les catégories chanson de l'année et meilleure performance en duo, mais les deux rappeurs étaient malheureusement repartis bredouilles.

Des images de Posty et Swae Lee découvrant leurs multiples certifications ont été partagées sur les réseaux sociaux. Et forcément, 17 singles de platine, ça prend beaucoup de place !

Le morceau "Sunflower" fait partie des titres les plus streamés de Post Malone, avec "Congratulations" et "Psycho" qui sont respectivement 14 et 10 fois singles de platine. Des performances stratosphériques...