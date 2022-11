Youngboy NBA prêt à arrêter de rapper pour 100 millions de dollars

Le rappeur se dit prêt à céder son catalogue musical.

Est-ce bientôt la fin pour Youngboy Never Broke Again ? Sur Instagram, le rappeur ne semble pas contre l’idée de tout arrêter, pour une somme conséquente.

Le rappeur de Bâton-Rouge fait de nouveau parler de lui. Cette fois-ci, il n’est pas question d’une nouvelle naissance, lui qui comptabilise déjà 10 enfants à seulement 23 ans, mais de sa musique. L’artiste est réputé pour sa productivité et chacun de ses projets est un véritable carton. Et pour cause, il surpasse désormais Jay-Z au Billboard 200. Cette année plus particulièrement, NBA aura été très actif avec de nombreux projets dévoilés : "The Last Slimento", "3800 Degrees" ou encore "Ma’ I got a Family" plus récemment.

Avec un impressionnant catalogue musical, celui qui affirme être meilleur que Drake a également de nombreux titres en stock. Comme beaucoup d’artistes, sa musique est bien plus étendue que ce que l’on imagine. Cependant, il se pourrait qu’un jour ce soit une autre personne que lui qui détienne tout cela. En effet l’interprète de "Made Rich" a posté une photo assez surprenante sur sa story Instagram. Sur cette dernière, on peut apercevoir dans sa main un disque dur et la légende :

"Vous pouvez l’avoir pour 100 millions et je ne rapperai plus jamais".

NBA YoungBoy offers to quit rapping for $100M 😯 pic.twitter.com/KOgwruKvvz — HipHopDX (@HipHopDX) November 24, 2022

Vous l’aurez donc compris, Youngboy est prêt à tout arrêter pour 100 millions de dollars. Même si le rappeur n’a pas précisé si le disque dur contenait l’ensemble de son catalogue ou "juste" tous ses titres jamais dévoilés, cela pourrait en intéresser quelques-uns ! À condition bien sûr d’avoir un paquet d’argent à dépenser. La question est maintenant de savoir si l’artiste est vraiment sérieux sur le sujet ? On espère quand même le voir poursuivre sa carrière encore quelques années, pas vous ?