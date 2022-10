NBA Youngboy en mode célébration dans "Made Rich"

Il enchaîne à une vitesse folle.

Encore un nouveau clip de plus pour NBA Youngboy, qui est décidément le rappeur le plus productif parmi les stars du rap game depuis deux ans maintenant. Alors qu'il est déjà à 3 projets pour l'année 2022, il s'apprête à en sortie un quatrième, "Still Flexin, Still Steppin 2", pour la fin de l'année et commence donc à dévoiler des extraits. Cette fois, c'est le single "Made Rich" qui a été clippé, un morceau de célébration rempli d'egotrip dans lequel le rappeur se dit béni de sa situation actuelle. Pas forcément son clip ni son morceau le plus inspiré, mais la prod est vraiment sympa !