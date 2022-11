Takeoff : Fat Joe lui rend hommage

Il le compare à Run-DMC.

Plus de 15 jours après le décès brutal de Takeoff, les hommages de la communauté hip-hop continuent d'affluer. Cette fois, c'est Fat Joe qui a tenu à faire honneur à Takeoff lors d'une interview.

Invité du podcast "Know Mercy" il y a quelques jours, Fat Joe a tenu à rendre un très bel hommage à Takeoff, qui nous a quitté il y a maintenant plus de 15 jours. S'exprimant sur toutes les pertes que le hip-hop subit depuis quelques années, le rappeur new-yorkais en a profité pour mentionner Take, lui adressant même une belle comparaison.

"On a eu "Repose en paix Biggie", "Repose en paix Jam Master Jay", "Repose en paix Tupac", mais ils étaient assez espacés. Maintenant, c'est comme si les jeunes se faisaient tuer toutes les deux semaines. Takeoff, qui a récemment été tué - repose en paix -, c'est le Run-DMC de son époque. Ce n'était pas un rappeur comme les autres."

Une comparaison osée, mais pour le moins honorable, Run-DMC ayant révolutionné et construit le hip-hop dans les années 80.

Après cette belle comparaison, Fat Joe a pris le temps d'élargir son discours, et de sensibiliser la jeune génération sur la violence par armes à feu qui touche de plus en plus les Etats-Unis.

"C'est triste. J'aimerais qu'on soit moins haineux et jaloux envers les nôtres. Les rappeurs sont passés d'être des héros à être des cibles... Ce qu'on doit faire, c'est dire aux jeunes qu'ils sont importants. Quand je vois un jeune frère comme Takeoff décéder, je vois des centaines de familles qui auraient pu gagner de l'argent en travaillant avec lui. Je prie pour tous ces jeunes."

Depuis le décès de Takeoff le 1er novembre dernier, de nombreux hommages ne cessent d'être rendus par la communauté hip-hop. Mardi, Offset brisait son silence sur la perte de son ami dans un message d'adieu plus qu'émouvant. Gucci Mane a même dédié en début de semaine son nouveau morceau au défunt rappeur, "Letter To Takeoff".