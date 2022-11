Takeoff : Gucci Mane et Boosie Badass lui rendent hommage en vidéo

La mort de Takeoff a fortement secoué le rap game américain. Si ses proches, Quavo et Offset en tête, sont déjà sortis du silence, d'autres ont décidé de le faire à leur manière. C'est le cas de Gucci Mane et Bossie Badass qui ont sorti des titres pour rendre hommage au membre de Migos.

Gucci Mane a sorti une vidéo pour sa chanson "Letter to Takeoff". La piste commémore Takeoff, décédé le 1er novembre d'une fusillade. Le visuel montre Gucci rapper dans un cimetière.

“Just left another funeral, I shed a tear / I’m still in disbelief, I can’t believe it’s real / I think about the memories, it give me chills / I’m wonderin’ why they left the fake and took the real / Like how the fuck we gon lose Takeoff / Damn, he didn’t deserve it."