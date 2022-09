Jadakiss a détesté ghostwriter pour Diddy

Une expérience qu'il ne recommande pas.

Jadakiss s'est livré sur son expérience en tant que ghostwriter pour Diddy. Et il n'en garde pas du tout un très bon souvenir...

Lorsqu'il était signé chez Bad Boy Records dans les années 90, Jadakiss a plusieurs fois écrit des textes pour Diddy. En interview sur le podcast de Smoke DZA, l'ancien membre de The Lox est revenu sur cette expérience et il ne retient visiblement rien de positif...

"J'ai détesté ça. Après lui avoir donné "Benjamins", "Victory", "Senorita" et d'autres remix, j'avais l'impression de me perdre. Je ne savais pas trop comment m'y retrouver ensuite. C'est pas comme si c'était un gars que je connaissais depuis longtemps et que je pouvais décrire comme il était vraiment."

Jadakiss raconte donc avoir éprouvé beaucoup de difficultés pour se mettre dans la peau d'un artiste qu'il connaissait au final très peu personnellement. Et on imagine que ça a dû le bloquer à plusieurs reprises.

"Et Diddy me disait : "Donne-moi ce que tu écrirais pour toi". Mais moi j'étais genre "Ça ne va pas marcher sur toi". Alors que lui savait comment faire marcher tout ça. C'est seulement en vieillissant que j'ai compris que c'était facile."

Ce qui l'avait poussé à accepter le deal à l'époque, c'est surtout l'argent, car Diddy payait plutôt bien pour que Jadakiss écrive pour lui. Mais au final, même s'il n'en garde pas un bon souvenir, Jada n'a aucune rancoeur contre Diddy. Après le Verzuz The Lox VS Dipset l'année dernière, Sean avait même complimenté la performance de Jadakiss, et l'avait une nouvelle fois félicité pour son travail d'écriture sur les paroles de "Benjamins". Le respect mutuel reste intact !

Pour voir l'interview de Jadakiss en entier :