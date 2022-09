Lacrim : sa clé USB avec ses inédits retrouvée !

En quelques jours à peine.

La grosse opération marketing de Lacrim vient de prendre fin. La clé USB cachée dans Paris a été trouvée par un fan.

Une fois encore, le rappeur du 94 a frappé fort. Il semblerait que ces opérations soient toujours un franc succès. Qu’il s’agisse d’actions humanitaires, comme lorsqu’il avait distribué des cadeaux à des orphelins thaïlandais ou d'actions marketing. Le vendredi 16 septembre, Lacrim, via son label Plata O Plomo avait annoncé sur les réseaux sociaux avoir caché une clé USB dans Paris. La particularité de cette dernière ? Son contenu, évidemment.

Selon les informations partagées par l’artiste, la clé contenait des titres inédits, d’autres jamais dévoilés tel que le morceau "Karim B" et même des clips jamais sortis tels que celui tourné aux États-Unis avec Snoop Dogg ou encore celui avec Lil Baby. Autant dire qu’avec ce genre d’appât, les apprentis détectives ont été nombreux à fouler les rues de la capitale pour trouver ce fameux trésor. Après plusieurs jours de recherches et d’indices dévoilés, notamment sur la page Instagram du label, une personne a trouvé la clé.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux de Plata O Plomo, on peut entendre un homme raconter son périple. Ce dernier explique par quel stratagème (digne des Experts), il est arrivé à trouver la localisation de l’USB. On l’entend également se réjouir de voir d’autres participants en pleine recherche, tandis que lui se trouve tranquillement dans sa voiture avec des inédits de l’interprète de "On l’a pas choisi".

Dans la séquence filmée par le gagnant, on peut voir qu’effectivement, celle-ci contient plus d’une centaine de morceaux de 2014 à aujourd’hui ainsi que les clips inédits annoncés au préalable. De plus, une track annonce également le prochain album de Lacrim ainsi que son album commun avec Mister You, rien que ça ! le rappeur ne fait donc pas les choses à moitié. Heureusement pour les perdants, ils ne repartiront pas sans rien. En effet, ils peuvent envoyer la preuve de leurs recherches et recevoir un petit cadeau en retour. Comme quoi ça valait quand même le coup !