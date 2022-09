Rap Contenders : "Dans les premiers qui ont accepté de venir, il y avait Alpha Wann et l'Entourage"

Retour sur les débuts du collectif dans les RC.

En interview avec Mehdi Maïzi, Basdam est revenu sur la création des Rap Contenders. L'occasion aussi de raconter la façon dont les RC ont permis à pas mal de rappeurs de lancer leur carrière, à commencer par les membres de l'Entourage.

Au début des années 2010, les Rap Contenders étaient le passage obligé pour beaucoup de jeunes rappeurs en quête de notoriété. Les premiers à s'être lancés, c'est l'Entourage, collectif parisien formé d'Alpha Wann, Nekfeu, Deen Burbigo, Jazzy Bazz, ou encore (à l'époque), Guizmo. Lors du nouvel épisode du MouseCast de Mehdi Maïzi, Basdam, l'un des fondateurs des RC est revenu sur cette incroyable ascension.

"Stunner en parle à Alpha, si je ne dis pas de bêtises. Alpha se dit “Ah ouais, mortel j’connais déjà l’équivalent cain-ri, j’connais les Word Up”. Il a une culture incroyable dans le rap. Du coup, il est chaud. Donc on en prend plus de leur côté que d’autres MC."

Pourtant, l'Entourage n'était pas du tout le genre de candidats visé par l'organisation des RC. Basdam raconte qu'il pensait plutôt aux rappeurs déjà bien établis, comme Dany Dan, Driver, ou encore Sinik.

"Petit à petit, on se dit que c’est galère d’avoir les mecs, qu’ils avaient peut-être pas aussi cette mentalité. Au final, dans les premiers qui ont accepté, il y avait Alpha et L’Entourage. [...] Ils avaient la dalle."

Et ça marche, puisque les membres de l'Entourage deviennent rapidement des candidats emblématiques des premières battles. On se souvient, entre autres, du mythique clash entre Nekfeu et Logik Constantine, ou encore de celui d'Alpha Wann VS. Lunik.

Des battles qui ont permis à la fois aux jeunes MCs de se faire un nom, mais aussi de renforcer le succès des Rap Contenders en ramenant de plus en plus de public et d'audience. "Un échange de bons procédés", résume Basdam.

Et même si l'impact sur le rap français n'est plus le même qu'il y a 11 ans, les Rap Contenders continuent toujours de faire vibrer les amateurs de rap français. Après une pause forcée suite à la pandémie, ils étaient même officiellement de retour l'année dernière.