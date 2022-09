Diddy partage des images en studio avec Dr. Dre !

La complicité est flagrante.

C'est une connexion qu'on attendait depuis longtemps ! En début de semaine, Diddy et Dr. Dre étaient en studio ensemble. Un "rêve enfin réalisé" pour Sean Combs, qui a tenu à partager quelques clichés de la connexion sur ses réseaux sociaux.

Dr. Dre x Diddy, c'est fait ! Les deux artistes étaient ensemble en studio pour travailler sur un prochain morceau (et futur hit ?). Pour marquer le coup, Diddy a partagé plusieurs photos de cette connexion légendaire sur sa page Instagram, accompagné d'une description émouvante et pleine de reconnaissance.

“Hier, un de mes plus grands rêves s'est enfin réalisé. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu les productions de Dre. Ça m'a inspiré sur le niveau de production que je voulais avoir. Hier soir, j'ai eu la chance de travailler avec ce mec, et de voir son génie pendant qu'il me coachait. [...] J'espère qu'un jour vous pourrez vous aussi vivre ce genre d'expérience avec quelqu'un que vous considérez comme un héros."

Selon Sean et son équipe, Dr. Dre a joué un vrai rôle de mentor, lui donnant pleins de conseils sur sa voix et ses placements. Une connexion qui fait plaisir à voir, et qui sera à retrouver sur l'album commun Dre x Snoop Dogg, récemment officialisé par Snoop sur le podcast Rap Radar. "Je ne peux pas en dire beaucoup, mais ça arrive", a teasé le rappeur emblématique de la West Coast.

Et en plus de cette collaboration avec Diddy, on devrait aussi retrouver des featurings avec Conway the Machine et Kanye West, puisqu'ils étaient aussi en studio avec Dre il y a quelques jours. Affaire à suivre, mais ça sent très bon !