PNL : une fuite de studio créée l'émotion chez les fans

L'extrait, très court, date pourtant de 2020.

PNL verrouille tellement sa communication et a tellement le culte du secret que le moindre extrait, le moindre inédit, la moindre information suscite une émotion intense sur les réseaux. C'est encore une fois ce qui s'est passé après la révélation d'une fuite de studio dans laquelle il semble bien que N.O.S soit à la recherche de topline ou travaille sur un nouveau morceau. Toujours est-il que cette courte vidéo a suffi pour créer une grosse émotion sur les réseaux alors qu'elle date pourtant de novembre 2020 et que, depuis, il a pu se passer plein de choses. N.O.S a très bien pu abandonner l'idée comme la transformer en morceau, pour le moment, on n'en sait rien. Et c'est bien ça qui fait tout le sel de l'histoire !