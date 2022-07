Iggy Azalea critiquée sur son corps, elle réagit !

Après qu'une vidéo de son twerk légendaire soit devenue virale, la chanteuse s'est retrouvée en proie aux critiques des internautes.

Iggy Azalea s’est produite au festival Long Beach Pride 2022 le 10 juillet dernier et a donné un show inédit pour ses fans. La chanteuse a twerké et la vidéo et devenue virale sur Twitter. Malheureusement, dans une ère où le cyberharcèlement est un fléau, l'interprète de "Fancy" a reçu de nombreuses critiques sur son physique.

iggy really be tossin that big mf pic.twitter.com/uFEEzAtGdb — ♋︎ (@LUXURY0RN0THING) July 20, 2022

Iggy Azalea ne s'est pas laissé faire. La chanteuse répond :

" C'est une bonne chose que je me sente réellement bien avec moi même et mon corps parce que vous êtes tous là dans chaque section commentaires à dire de la m*rde sur moi, c'est vraiment petit et méchant. PS : ton mec veut me ba*ser à 100%".

https://t.co/O5h6WKKvum

La chanteuse a également clarifié la situation en expliquant que sa réponse ne concernait pas le tweet viral original, qui semblait la complimenter, mais pour les commentaires sur Instagram et les réponses Twitter.

Iggy n'est pas prête de s'arrêter à vivre pleinement, elle sera présente prochainement en première partie de la tournée "Can’t Stop Us Now" de Pitbull. La chanteuse n'a pas encore sorti de musique cette année et ses fans attendent avec impatience un nouveau projet ! Mais lggy semble avoir d'autres préoccupations, elle a récemment été appercue à Miami, au restaurant en compagnie de Tory Lanez, affaire à suivre !