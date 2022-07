Naza rejoins Loris pour un voyage en Tanzanie !

L'artiste nous envoie le making off de son dernier single "Baby Lova"

Naza frappe fort ! L'artiste originaire d'Amiens nous balance une vidéo exclusive aujourd'hui et il est accompagné de Loris. Nous allons pouvoir découvrir le making off du clip de son single phare "Baby Lova". Originaire de Montpellier, Loris Giuliano est un youtubeur qui fait un carton sur les réseaux sociaux depuis 2017. D'abord découvert aux côtés de Cauet sur NRJ, le jeune homme décide de se lancer dans sa propre aventure en démarrant une série de micro-trottoirs sur Youtube. Les vidéos deviennent très rapidement virales, Loris a le don pour interviewer des personnes atypiques, aux réponses plus drôles les unes que les autres.

Il interview aujourd'hui Naza à l'occasion du making off de son dernier single "Baby Lova", extrait de son album "Big Daddy Vol.1", sortie le 16 mai dernier. Le morceau est déjà en boucle sur toutes les radios et fait l'unanimité auprès de sa fanbase. Accompagné d'un clip tourné en Tanzanie, "Baby Lova" nous offre de magnifiques images, aux ambiances d'été.

Naza nous avait rendu visite au sein des locaux de Générations pour participer au Lamal Live Show avec le grand Lamal El Pistolero. L'occasion pour lui de revenir sur sa carrière, son évolution et ses nouveaux projets. L'artiste a parlé de "Big Daddy Vol.1", un nom de projet qui laisse deviner qu'il y aura une suite. En attendant le volume 2, nous vous laissons découvrir ou re-découvrir le Lamal Live Show et le making off de "Baby Lova".