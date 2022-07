T-Pain tacle Chris Brown

Le dernier coup de gueule de Breezy laisse Pain perplexe.

Chris Brown s’est récemment plaint des chiffres de ventes de son dernier album sur ses réseaux sociaux. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir T-Pain qui a même trouvé un syndrome à l’attitude de son ami.

Les deux artistes se connaissent depuis de nombreuses années maintenant. Les adeptes des bangers des années 2000 se souviendront sûrement de leur collaboration de 2007 sur le morceau "Kiss Kiss". Un titre qui avait confirmé leur domination sur les charts américains à l’époque. Plus d’une décennie après, les deux comparses sont toujours présent dans le rap game us, même si T-Pain se fait plus rare que son cadet. Malgré une présence moins soutenue qu’avant sur la scène musicale, T-Pain fait régulièrement la une de l’actualité rap pour ses propos, que ce soit sur les réseaux, en interview ou dans des podcasts. Il s’était par exemple déchaîné contre le streaming il y a quelque temps.

Aujourd’hui, c'est en rapport avec son acolyte, que le chanteur fait une nouvelle fois parler de lui. En effet, Chris Brown a récemment poussé un coup de gueule via ses réseaux, par rapport aux chiffres de ventes de son dernier album "Breezy", qu’il n’estimait pas assez bons (numéro 4 du classement Billboard et 72 000 ventes en première semaine). Selon lui, le public est à l’affût pour commenter ses déboires et lorsqu’il se trouve dans la sauce, mais pas quand il s’agit de sa musique. Une réaction qui semble amuser l’interprète de "I'm cool with that". Lors d’une interview sur Twitch avec DJ Akademiks le lundi 11 juillet, il a qualifié Chris Brown de victime du complexe de la princesse, même s’il s’agit de son ami. Il s’explique :

"C’est mon gars, mais je connais ses défauts. Chris Brown a le complexe de la princesse. Il y en a plein qui ne savent pas ce que c’est. Alors en gros, le complexe de la princesse c’est quand une jeune fille grandit dans une famille ou est entourée de personnes qui lui disent tous les jours que c’est une princesse. On lui dit qu’elle est belle, que c’est la plus belle fille du monde blablabla".

Il poursuit :

"Le complexe de la princesse c’est quand non seulement tu obtiens toujours ce que tu veux, mais qu’en plus on te traitre comme un trophée pour absolument aucune raison, juste pour être belle. À la seconde où quelqu’un de vrai va débarquer et dire "Oh, t’es pas si belle que ça", c’est terminé. Tu tombes de haut, tu pètes un câble. Après, on parle de mon gars et je ne dis pas qu’il l’a, je dis juste que s’il a vraiment écrit les tweets que j’ai vu, alors ouais, peut-être qu’il y a un petit côté complexe de la princesse".

T-Pain soulève là une théorie plutôt intéressante, qui mérite de s’y intéresser de plus près. Cependant, en ce qui concerne Chris Brown, malgré leur amitié, ce dernier ne risque sûrement pas d’apprécier ces propos.