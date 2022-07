Décollage vers "Game Over 3"

Des invités de marque présents dans la première partie du projet.

Le 8 juillet prochain, c'est enfin le grand retour de la compil' "Game Over" ! Après des mois d'attentes, les fans ont enfin pu découvrir les premières images de cette nouvelle édition dans une bande annonce réalisée par FAM Production. Tournée au Bourget, ce clip vidéo nous dévoile les têtes d'affiche de la première partie de ce nouveau projet.

Sur "Game Over 3" vous pourrez retrouver : Dadju, Gazo, Leto, MIG, Vegedream, Laro, Le D, Issaka Weezy, Captain Roshi, Mister V, Tayc, Franglish, MHD, Liim's, Gradur, Alonzo, Niro, Guy2Bezbar, Kaza, Keblack, Imen Es, Ronisia, Timal, Nahir, Sasso, Kerchak, Key Largo, Gambino La MG, Jnr Slice, Negrito, Krk, Joé Dwet Filé. La bande-annonce les met en scène à l'aéroport, puis dans un avion, direction "Game Over 3". Si vous observez bien, vous remarquerez que leurs places dans l'avion laissent deviner les feats de l'album. Un casting de qualité, mis en place par Ibra 50k et Joss Stinton, mais à moitié dévoilé. Vous pourrez découvrir les noms des autres artistes présents dans les futures bandes-annonces des parties 2 et 3 de "Game Over 3".

Après "Game over 1 & 2", projets sur lesquels le Label 50k avait réalisé le challenge de réussir plus de 30 artistes phares de la scène du rap game, dans un seul et même album, la suite est tout aussi prometteuse. Avec la partie 3, on va pouvoir assister à la consécration de la collaboration de ces artistes déjà très suivis. Ibra 50k et Joss Stinton semblent nous préparer un projet plein de bangers.

On a hâte d'écouter ça !