Lacrim et les Daltons bloquent l'autoroute pour le tournage d'un clip

Le rappeur du 94 et Many GT ont tourné le clip de leur collab’ à Lyon.

Lacrim et Many GT, membre des Daltons, étaient dans le quartier de Mermoz à Lyon pour le tournage de leur clip, qui n’est pas passé inaperçu.

Les Daltons font une nouvelle fois parler d’eux. Il y a plusieurs mois déjà, ces derniers avaient fait le buzz pour leurs actions provocantes et surtout, pour leurs rodéos urbains dans la ville de Lyon. Many GT, considéré comme le leader des Daltons, mais qui est tout d’abord un rappeur, avait d’ailleurs été condamné à neuf mois de prison ferme pour avoir participé à des rodéos lors de tournages.

Désormais, c’est un nouveau clip qui fait parler de lui, impliquant cette fois-ci Lacrim. L’interprète de "On l'a pas choisi" était à Lyon le dimanche 19 juin afin d’y tourner le clip de sa collaboration avec Many GT. Si leur feat avait été annoncé il y a quelque temps à travers des images filmées en studio, c’est bien dimanche dernier que le tournage a eu lieu dans le 69. Les deux artistes se sont d’abord rendus dans le 8e arrondissement de Lyon dans le quartier de Mermoz. Comme on peut le voir dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes étaient présentes, certaines probablement impatientes de participer à la vidéo et d’autres excitées de rencontrer Lacrim.

À bord d’une Lamborghini orange, le Lyonnais et le Parisien se sont ensuite dirigés vers l’autoroute en direction de Grenoble, escortés par des voitures de grosses cylindrées et des motocross. C’est dans la bonne ambiance que le cortège, qui visiblement n’avait pas d’autorisation, a bloqué quelques minutes l’entrée de l’autoroute A43 pour les besoins du clip. Le temps de récupérer des images de rodéos et du défilé en grandes pompes, la circulation a donc été perturbée un petit moment. Il n’aura pas fallu plus de temps pour que les images soient partagées sur les réseaux sociaux et l’info soit reprise par divers médias d’informations.

Nul doute que cette histoire de tournage ne devrait pas s’arrêter là.