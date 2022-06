Drake : les chiffres fous de “Honestly, Nevermind”

Il faut peut-être affiner la méthode de comptage mais ils sont incroyables.

Les avis ont beau être mitigés sur le dernier album de Drake, les un détestent et qualifient sa musique de bande-son pour magasins de vêtements (c'est, en tout cas, la critique qui revient le plus souvent) tandis que d'autres, parmi lesquelles des stars du rap US, J. Cole en premier lieu, valident totalement la prise de risque artistique du Canadien, les chiffres sont là : “Honestly, Nevermind” est un immense carton ! Peu importe ce que l'on pense, tout le monde a voulu l'écoute et se faire son propre avis sans prendre en compte ce qui se disaient sur les réseaux sociaux. Résultat, le projet de Drizzy a été l'album "dance" le plus streamé de l'histoire sur Apple Music. Et les autres chiffres donnés confinent également au record...

Selon le compte Twitter WRLD, l'album comptabilise plus de 61 millions de streams en une seule journée !