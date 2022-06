Pourquoi Nessbeal a refusé de poser pour la compil "Val de Rap" ?

Un album qui regroupe plus de 30 rappeurs originaires du Val-de-Marne, mais où certains manquaient à l'appel…

Lamal a reçu OGB et Six dans l'émission "L'Octogone" pour faire la promotion de la compilation "Val de Rap". Sortie le 10 juin dernier, cet album rassemble plus de 30 artistes originaires du Val-de-Marne. Rohff, Lacrim, Kery James, Fresh LaDouille, Hös Copperfield, Dry, Demon One, AP du 113, Isleym, Mokobé, Leck, OGB, Sissik, IK TLF, La Hyène, Zesau, Daddy Mory, EJM, ALP, ou encore Dragron Davy et Six lui-même, voici quelques noms emblématiques que vous pourrez retrouver dans ce projet.

Lamal a donc reçu OGB de la Mafia K'1 Fry qui représente l'histoire mais aussi un artiste d'une génération différente, et Six, anciennement connu sous le nom de Six Coups MC dans "L'Octogone" pour qu'il revienne sur cette idée l'idée de fédérer le département du 94 afin de mettre en avant sa richesse musicale. Produit par Cartier Music, ce projet est déjà un succès, mais un grand nom manque à l'appel, Nessbeal.

"Pour l'anecdote, j'ai fait des tournées avec lui quand on était signé chez Nouvelle Donne, il y a 15 ans. On s'est lié d'amitié. On s'est perdu de vue ces dernières années mais je suis resté en contact avec D.Dy, son petit frère. On s'est croisé, je lui ai parlé du projet. Il lui en parle et on se revoit. C'était deux mois avant la sortie de son projet. Et là, il me dit qu'il n'est pas chaud parce qu'il n'avait pas encore sorti son projet et il ne voulait pas apparaître sur une compilation avant que son album ne sorte. Il préparait son truc et il voulait revenir avec son projet. On a respecté."

Gambi a également refusé "avec des arguments" précise Six.

Disparu de la scène musicale depuis plusieurs années déjà, Nessbeal a fait son retour récemment avec "Zonard des étoiles". Un album attendu par sa fanbase, toujours présente des années après. La compilation dédiée au 94 devait initialement sortir avant le projet de Nessbeal, ce qui explique le refus du rappeur. Ce dernier ne souhaitait pas apparaitre sur d'autres projets que le sien avant son retour. Sur "Zonard des étoiles", Nessbeal a rassemblé plusieurs artistes de la scène actuelle comme Orelsan, ZKR, PLK ou encore Landy et Zed. On espère qu'il sera présent si un projet "Val de Rap Vol.2" voit le jour.