Nessbeal : découvrez le tracklisting de "Zonard des étoiles"

NE2S est ENFIN de retour.

Des années. Des années que l'on attendait le retour dans la lumière de Nessbeal avec un nouvel album solo. C'est désormais le cas, il s'agit de "Zonard des étoiles" et il débarquera le 25 mars prochain. Qui dit retour dit invités prestigieux alors le poète analphabète a convié Orelsan, ZKR, Le Dem, PLK, Landy et ZED. Dans la foulée, on a aussi pu découvrir la pochette de ce projet ainsi que le tracklisting.