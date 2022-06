Le S-Crew est officiellement de retour !

Avec un premier clip, "22".

L'attente a pris fin avec deux bonnes nouvelles. Un, le clip marquant le retour du S-Crew, "22" a été mis en ligne cette nuit à 22h22 précisément. Deux, l'album si attendu du groupe composé de Nekfeu, Mekra, Framal et 2zer, "SZR 2001" sera disponible ce vendredi 10 juin ! L'impatience n'en a plus pour très longtemps et, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de la nuit !

Le suspense a donc pris fin dans la soirée de mardi 7 juin à mercredi 8 juin 2022 et tout s'est mis en place d'un seul coup. Le S-Crew a mis en ligne le premier extrait marquant son retour aux affaires plus de six ans après leur dernier projet, "Destins liés". Avec le clip "22", une évidente référence à l'expression populaire, "22, v'là les flics", Nekfeu, Mekra, Framal et 2zer ont à la fois mis fin à l'attente généré par leurs mystérieux messages sur les réseaux, lancé le premier extrait de leur nouvel opus et annoncé sa date de sortie. Et, autre bonne nouvelle, ce sera dans quelques jours, le vendredi 10 juin. Et si c'est peu dire que les fans sont enthousiastes. En ce mercredi matin, à l'heure où ces lignes sont écrites, le clip compte déjà près de 400 000 vues !

Dans cette vidéo à l'ambiance nocturne et filmée d'une telle façon qu'on ne regarde, on vit ce que les personnages vivent dans leur journée, en mode caméra embarqué et GoPro et ce n'est pas de tout repos.

On avait déjà peu mesurer l'impatience des fans du groupe parisien quand les précommandes, à peine ouvertes, avaient été sold-out en quelques heures, obligeant le S-Crew à remettre de nouveaux exemplaires en vente. Les chiffres devraient donc s'emballer très vite, dès ce vendredi.

On a hâte d'écouter ça !