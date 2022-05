The Game se considère comme le meilleur rappeur vivant

Il est chaud patate.

The Game est en pleine confiance en ce moment comme il l'a clairement dit sur Instagram ce mercredi 18 mai. Alors qu'il s'apprête à sortir son nouvel album, "Drillmatic", il pense qu'il va relever le niveau de l'année 2022 en matière de rap et comme il était vraiment bien chaud, il a aussi dit qu'il était le meilleur rappeur vivant. Comme ça, c'est dit...

"Je sais déjà que mon album sera le meilleur de 2022 car j'ai une énergie qui donne l'impression que je viens de signer mon premier contrat. Vous ne m'avez pas jamais entendu rapper comme ça, je vous le promets."

Il a quand même donné des accessits à des albums sortis cette année qui ont rencontré le succès comme "It's Almost Dry" de Pusha-T, "Melt My Eyez See Your Future" de Denzel Curry, "Ramona Park Broke My Heart" de Vince Staples et, évidemment, le nouvel album de Kendrick Lamar. Il a été impressionné par ces projets mais reste persuadé que le sien les surpassera tous et consolidera la place qu'il pense occuper parmi les plus grands.

"Quand ça va arriver, je vous promets que si mettez ça dans vos oreilles, vous allez comprendre pourquoi je suis le meilleur rappeur vivant. La controverse a toujours pris le pas sur ma grandeur mais tout est sur le point de changer. Cet album va être le meilleur de ma carrière, il est différent. La dernière fois que j'ai travaillé comme ça, dans ma voiture, c'était pour le titre "I don’t need your love” dans "The Documentary". Cette fois, j'ai dû arrêter la voiture tellement tout ce que j'avais dans la tête était chaud."

Il a conclu avec ces mots : "Suivez vos rêves" avant de parler d'une éventuelle sortie en sortie de "Drillmatic" en juin.

Vu le teasing qu'il vient de faire, on est très très chaud...